Do areálu Pilnáčkovy továrny na mýdlo se vrátil život. Jeho vnuk dal do obnovy už 50 milionů

Věhlas továrny odstartovalo ve 30. letech minulého století Pilnáčkovo terpentýnové mýdlo. Jenže největší fabrika svého druhu v zemi nepřežila socialismus. Potomci hradeckého továrníka a starosty Josefa Pilnáčka pak dostali zpět jen zchátralé budovy uprostřed města a začala postupná obnova areálu.

Vnuk továrníka Filip Řeháček už do oprav starých výrobních hal investoval zhruba 50 milionů korun. Přilákal tam pět desítek podnikatelů, otevřel kavárnu, restauraci i fitness centrum a na střeše nechybí ani sauna. „Je to trochu moje dítě, o které se starám, a snažím se ho vyšperkovat nejkrásněji, jak to dokážu,“ popisuje Řeháček.