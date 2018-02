V Němčičkách mohou lyžovat i handicapované děti. Místní vinař jim koupil monoski

Osmiletá Sabinka Grófová má kvůli dětské mozkové obrně problémy s pohybem i řečí, chodí do speciální školy. Sjezdovku teď ale může sjíždět po boku ostatních vrstevníků. Instruktor Tomáš je jí k dispozici minimálně jednou týdně. Speciální sedačku, která je připevněná k jedné lyži, ovládá hlavně on.

„Co se týče Sabinky, tak s ní je to jako jízda na kočárku, když to zjednoduším, pro mě to nepředstavuje žádné složitější úkony, ale kdyby to byl někdo zručnější, odvážnější, kdo pojede sám, tam už musíte hlídat i to okolí, aby se něco nestalo,“ vysvětluje instruktor lyžování Tomáš Procházka.

Monoski je v Němčičkách k dispozici nejen pro Sabinku, ale pro všechny handicapované děti nebo dospělé, kteří o jízdu projeví zájem. „Chceme to pro celý okres i celý kraj. Pro letošní rok to budeme dělat všechno zdarma,“ řekl vedoucí areálu TJ Sport Němčičky Jaroslav Stávek. Vedoucí areálu má v plánu oslovit školy a speciální lyžování umožnit přes celý týden odpoledne.

Kdo si troufne a má dostatečně zdravé a silné ruce, toho instruktor může naučit i samostatnou jízdu. „Ostatní lyžaři by měli být tolerantní. Nechat prostor, zbytečně nebrzdit. Na monoski to není tak jednoduché jako na lyžích,“ řekl instruktor Tomáš Procházka.

Přestože je svah v Němčičkách obklopený vinicemi, sníh se tu zatím drží. A i pokud začne tát, díky speciálnímu povrchu sjezdovky se tu dá lyžovat i při vyšších teplotách.