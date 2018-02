Jízdní řády na Olomoucku se po kritice změnily. Posílily nejen školní spoje

Posily školních spojů nebo úprava jízdní doby školních spojů pro linky:

Brodek u Přerova přes Dluhonice se spádovostí do Přerova,

Hranice se spádovostí do Lipníku nad Bečvou a dále do Přerova,

ZŠ Žulová z okolních obcí,

Čelechovice – Prostějov,

Prostějov – Čelechovice přes Smržice,

Hrubčice – Kralice na Hané – Prostějov – Mostkovice,

Říkovice – Stará Ves – Horní Moštěnice.

Prodloužení spojů pro dojezd na terminál v Olomouci dle konceptu z roku 2017:

Olomouc, hl. nádr.

Olomouc, Kosmonautů

Olomouc, Fibichova

Z provozních důvodů se nepodařilo prodloužit dojezd linky 891346 a 891364, u nichž je vytvořena návaznost na autobusové zastávky.

Snahou bylo vyřešit dojížďku do společnosti Meopta - optika, s. r. o. na několika linkách v ranní, odpolední i večerní hodiny. Upravena byla především problémová linka 920501. Ve spolupráci se společností Meopta bude otázka dojížďky zaměstnanců i nadále řešena, v první vlně změn nebylo možné navázat všechny linky.

Linky 780400, 891400 a 920500 prošly kompletní revizí, cílem bylo v maximální možné míře se přiblížit konceptu z roku 2017. Na linku 920500 budou během měsíce února nasazena vysokokapacitní vozidla přímo z výroby. Kompletní revize proběhla také na linkách 930203 a 930212.

Spoje linky 780400 odjíždějící směr Bystročice-Žerůvky pojedou ze zastávky Olomouc-Tržnice (stejně jako dřívější linka 890728), ostatní spoje této linky pojedou ze zastávky Tržnice-plocha.

Posíleny nebo revidovány byly také spoje do a ze zaměstnání:

891370 Slatinice-Lutín (na této lince došlo také k revizi časových poloh víkendových spojů),

došlo k přepracování spojení mezi Nejdkem a Hranicemi,

noční spojení Bludov–Šumperk,

pro relaci Zábřeh–Šumperk,

mezi Velkými Kuněticemi a Jeseníkem.

Na lince 891302 došlo k odlišení jednotlivých spojů s různou trasou. Větev Příkazy-Hynkov – Olomouc a zpět nově nese číselné označení 891392. Tzv. zrychlené spoje na lince 890302 Litovel–Olomouc mají za čelním sklem cedulku s nápisem „rychlík“.

Posíleno bylo také spojení do Priessnitzových léčebných lázní a víkendové spojení do obce Lipová-lázně.

Mimo jiné se podařilo vyřešit technické problémy se světelnou tabulí v olomouckém přednádražním prostoru a s inteligentními zastávkami.

V další vlně změn s předpokládaným termínem 4. března 2018 bude cílem zapracovat do revidovaných jízdních řádů k 28. 1. 2018 připomínky, které po zpřístupnění jízdních řádů přicházejí. Dále budou na základě připomínek především obcí, ale také cestujících, revidovány oblasti nebo relace:

Němčicko,

Konice–Ptení–Prostějov,

Přerov–Olomouc,

Protivanov, Plumlov směr Prostějov,

vazby Přerovska na Zlínský kraj.