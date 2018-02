Lovce stromů McBrida přilákal do Kvasic dvě stě let starý ořešák

Angličan Rob McBride cestuje za vzácnými stromy po celé Evropě. Často neváhá zahrát si třeba na horolezce, aby svým divákům popsal unikátní dřeviny na nepřístupných místech. „Ve Walesu jsem viděl stromy staré až čtyři tisíce let bez jakékoli právní ochrany. Ta se teď zlepšuje, ale Česká republika je na tom mnohem líp,“ řekl Rob McBride.

Do Kvasic přijel lovec stromů obdivovat víc než dvě stě let starý ořešák. „Kůra je moc krásná. A ten mech, to je fantastické, úžasné,“ nadšeně popsal strom McBride.

Poblíž ořešáku stávala kaplička připomínající tragickou smrt zámeckého pána. Strom přežil války i povodně. Obyvatelům Kvasic dává stín, plody i pocit hrdosti. „Obvod koruny je přes třicet metrů, odhadovaná výška je asi dvacet metrů. S kondicí je to ale už trochu horší,“ popsal strom místostarosta Kvasic Zdeněk Zapletal (nestr. za ODS).

Vítězství v anketě Evropský strom roku může přinést obci prestiž, zájem turistů a hlavně peníze na odborné ošetření. Právě proto Rob McBride postupně navštíví všechny zelené finalisty ve 13 zemích.