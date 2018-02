Archeologové našli „malou Venuši“. Šest tisíc let starou sošku vykopali na Opavsku

Historicky cenný předmět vykopali odborníci na severovýchodním okraji Opavy, tedy v místě, kde se staví obchvat. Plastiku nyní specialisté měří. Poté vytvoří její trojrozměrný model. Pokusí se ji vytvořit tak, aby se co nejvíce blížila reálné předloze, podotkl archeolog Petr Rataj. Replika by měla být z keramiky, odborníci chtějí při její výrobě dodržet i tehdejší známé postupy.

K objevu přispělo štěstí

K nálezu „malé Venuše“ došlo vlastně náhodou. „Když vyzvedáváme materiál ze zahloubených jam, všechno je to od hlíny, od bahna,“ poznamenala Kateřina Papáková s tím, že pak se všechny nashromážděné předměty převáží co nejdříve do lepších klimatických podmínek.

„Až později po výzkumu dochází ke zpracování materiálu. A až teď, v podstatě po pár měsících, jsme narazili na tuto plastiku,“ doplnila.