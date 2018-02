České Švýcarsko zůstane pro turisty zavřené celý únor, rumburské lesy až do dubna

Podle odhadu správy národního parku leží po řádění vichřice Friederike v Českém Švýcarsku asi 7000 metrů krychlových dřeva. Některé stromy, které přežily, navíc ještě mohou spadnout. „Lesní porosty jsou kvůli vichřici narušené a nelze vyloučit, že na cesty budou padat stromy,“ zdůvodnil vedoucí oddělení stráže přírody Pavel Svoboda plošnou uzavírku turistických stezek.

Vzhledem k dosud teplému průběhu zimy se odklízecí práce neobejdou bez škod na lesních a přibližovacích cestách. „Po dokončení lesnických prací budou veškeré cesty opět opraveny tak, aby je mohli využívat i turisté,“ avizovala přitom Správa NP České Švýcarsko.

Absolutní zákaz zatím platí do 28. února. „Turistických cest jsou v národním parku řádově stovky kilometrů a v prvním kroku se zaměříme na odstranění nebezpečných stromů v jejich okolí,“ přiblížil Pavel Svoboda.

/*json*/{"map":{"lat":50.89694519797917,"lng":14.348063350000075,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.87747749326809,"lng":14.370803833007812,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Až poté dojde na úklid popadaného dřeva z dalších míst. Celý březen proto nebude možné chodit například po neznačených lesních cestách. Protože se vichřice neomezila výhradně na České Švýcarsko, platí podobná omezení i v lesích mimo národní park. Do obecních lesů na Rumbursku nebude možné chodit rovněž do konce března, ale do státních lesů na území Lesní správy Rumburk platí zákaz až do konce dubna.

Po vichřici hrozí kůrovec

Správci lesů ovšem musí s úklidem pospíchat. Zejména v Českém Švýcarsku se obávají rozšíření lýkožrouta smrkového. Větrná kalamita totiž zasáhla převážně smrkové porosty, v minulosti založené člověkem. Parková správa by proto chtěla stihnout odstranit popadané dřevo do konce zimy, než se hmyz začne množit.

Omezený vstup měli turisté do lesů na severu Čech včetně parku České Švýcarsko už loni na podzim po vichřici Herwart, kdy jen v národním parku popadalo na 9000 metrů krychlových dřeva.