Znovu a možná i lépe. Začíná obnova neoblíbených tramvají 14T, do tří let mají jezdit všechny

Praskliny a nespokojení cestující

Nákupem 60 tramvají 14T od plzeňské Škody učinil pražský dopravní podnik první významný krok do nové doby. Nepočítáme-li totiž prototyp RT6N1 z 90. let, byly to první pražské nízkopodlažní tramvaje. Ve zpětném pohledu byl ale tento první krok diskutabilní. I když poslední z dodaných vozů ještě není ani deset let starý, objevil se již i pokus zbavit se jich – tak jako dopravní podnik prodává desítky let staré „tétrojky“.

Škoda přinesla v podání tramvají 14T do Prahy několik neobyklých technických řešení. Mimo jiné to byly pevné podvozky – na rozdíl od otočných, které jsou u pražských tramvají obvyklé – což však byl omyl, jak se záhy ukázalo. Prudké oblouky na křižovatkách v centru města tramvajím nevyhovovaly (a tramvaje nevyhovovaly obloukům, kde brousily kolejnice), navíc byly těžké, dopravní podnik je tak musel zhruba po roce provozu stáhnout z některých linek, kde hrozilo, že svou vahou poškodí trať.