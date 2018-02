Záchranná služba řízená poslancem za ANO nakoupila kamery u firmy spolustraníka

Záchranná služba kraje vedená ředitelem Maškem nakoupila od firmy kolegy Sadovského ACT CZ z Dobrušky celkem 50 kamer za 300 tisíc korun. „Provedli jsme standardní poptávkové řízení, v rámci něhož jsme oslovili čtyři firmy. Nejefektivnější a nejlevnější byla právě tato zmiňovaná firma ACT CZ,“ tvrdí mluvčí ZZS Královéhradeckého kraje Ivo Novák. Jaké další firmy kraj oslovil, odmítá komentovat.

Smlouvu obě strany podepsaly loni 14. a 18. prosince. Den po podpisu kontraktu, tedy 19. prosince loňského roku, poslanec Petr Sadovský svoji firmu ACT CZ jako společník i jednatel oficiálně opustil.

„Je možné, že tam jsou otazníky, ale já na tom nevidím nic špatného, protože jsme poslali nabídku a vyhráli jsme ji,“ prohlásil poslanec, zastupitel kraje a místostarosta Dobrušky Petr Sadovský (ANO).

Poslanec Mašek rozhovor odmítl

Poslanec Mašek, který bude ředitelem záchranné služby do konce února, nejprve slíbil České televizi vyjádření. Když za ním redaktor podle domluvy přijel, rozhovor odmítl. Firmě ACT CZ v současnosti běží lhůta 90 dnů pro dodání kamer.

Zástupci kraje princip kontraktu, kdy organizace řízená poslancem nakupuje u firmy jeho spolustraníka, kritizují. „To je samozřejmě věc nepředstavitelná a určitě by tento princip neměl být uzancí, že se takto naše záchranná služba bude chovat do budoucna,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Kritika zní i ze strany nevládní organizace Transparency International, která mapuje stav korupce v Česku. „Ten případ na mě působí jako malá domů mezi kolegy, je to střet zájmů evidentní, do očí bijící, narušuje to důvěru veřejnosti v to, že kraj hospodaří dobře,“ komentuje kauzu ředitel Transparency International David Ondráčka.