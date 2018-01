Buď kompletní rekonstrukce, nebo nový most, radí Praze experti z ČVUT

Na mostě byla zavedena náhradní autobusová doprava, která na něj z obou stran zajíždí, jak je to nejdále možné. Lidé přesto musí urazit mezi nejbližšími zastávkami asi 450 metrů pěšky. Pokud by spoje na most nezajížděly vůbec, museli by lidé ujít z Palmovky do Holešovic celý kilometr.

Libeňský most byl v předminulém týdnu přeřazen do kategorie mostů v havarijním stavu. Technická správa komunikací začala most podpírat, práce by měly trvat zhruba měsíc, pak by se na most MHD mohla vrátit.