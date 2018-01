Na jihu Moravy je v havarijním stavu třicítka krajských mostů. Opravit se mají do čtyř let

V nejhorším stavu je třeba most přes železniční trať v Olomoucké ulici v Brně nebo most přes Bobravu v Tetčicích na Brněnsku. Přes ten projedou každý den tisíce aut. „Myslím si, že to, že v Praze chybí kus lávky, je nepodstatné proti tomu, co chybí tady,“ kritizuje starosta Tetčic Jan Šon (Pro Tetčice) a poukázal na chybějící kus mostu nebo díry v něm.

Most je jedinou spojnicí Moravských Budějovic a Ivančic s Brnem. Pokud by se uzavřel, řešení už je připraveno: řeka by se přesunula do vedlejšího koryta a to staré by dělníci zasypali. Chybí ale peníze, podobně jako na další mosty v havarijním stavu, třeba ve Slavkově, Drásově nebo Bratčicích.