Výzkumníci v Brně testují speciální keramiku jako výplň neprůstřelných vest

Balistické zkoušky průraznými střelami s ocelovým jádrem provedli odborníci ve firmě Prototypa. Zatímco v ocelové destičce zanechal projektil čistý průstřel, keramickou sice porušil, ale neprorazil.

„Veškerá energie toho nárazu projektilu přešla do drcení keramiky, když se podíváme na tu desku, tak je vidět, že tam nezůstalo nic, jenom pár otisků po střepinách z té keramiky, což by kevlar pohodlně zachytil,“ vysvětlil člen výzkumného týmu CEITEC Jakub Roleček.

Speciální keramiku vyrábějí přímo v CEITECu

Využití keramiky v ochranných vestách není úplná novinka. „Pořád je ale co zlepšovat,“ dodává David Salamon z CEITECu. S kolegy se proto snaží najít materiál, díky kterému by destičky mohly být tenčí, a tím pádem i lehčí, to vše při maximální odolnosti.

Speciální keramiku vyrábí odborníci přímo v laboratořích brněnského výzkumného centra. A to od samotného základního prášku až po pálení ve vysokoteplotních pecích. „My do toho můžeme přidávat některé příměsi a další možností je zmodifikovat ten proces samotný. Jsme schopni to otestovat, certifikovat a tu masovou výrobu bychom potom předali některé ze spolupracujících firem,“ dodal David Salamon.