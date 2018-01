Nádraží v Havířově čeká rozsáhlá modernizace. Budova by mohla sloužit i lezcům

„Nově by mělo vzniknout asi 180 parkovacích stání. Součástí nového přednádražního prostoru budou také kryté zastávky a příchozí koridory, do lokality chceme rovněž přivést cyklostezku.“

„Už v loňském roce jsme zahájili revitalizaci průjezdu na městskou část Šumbark, která už je hotova,“ uvedl Bělica. Pokračovat by se mělo opravou parkoviště u věžového domu. Na podzim by pak mohly začít další úpravy. Prostor před nádražím by kompletně mohl být dokončen na jaře příštího roku.

SŽDC by se pak mělo postarat o objekty nádraží, v levé části má vzniknout zázemí pro cestující a v nynější velké nádražní hale bude multifunkční centrum.