Místo sněhu bláto. Vojenské akci Winter Survival letošní počasí nepřeje

Noc strávenou v horském prostředí Jeseníků a také několik soutěží. Právě to má za sebou na dvacet vojenských týmů z letošního zimního víceboje Winter Survival. Počasí ale organizátorům klání nepřeje. „Za normálních okolností by totiž běžeckou část závodu absolvovali vojáci na lyžích,“ poznamenal redaktor České televize Martin Laštůvka. Klání na bázi zimního přírodního víceboje probíhá v Hrubém Jeseníku od 28. ledna do 2. února.