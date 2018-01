Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel rezignoval. Město bude volit nového

Vlatimil Gabrhel (ČSSD) stál v čele města od roku 2011, kdy vystřídal spolustraníka Zbyška Kaššaie. O tři roky později se stal starostou znovu poté, co se sociální demokracií vyhrál volby. Důvod rezignace mluvčí města v tiskové zprávě neuvádí. Gabrhel má dlouhodobě neshody s opozicí, vytýká mu především neexistenci diskuse nad problémy města.

Současné koalici se daří snižovat zadlužení Znojma, našlo nájemce pro bývalý pivovar, opravuje klášter v Louce a postupně revitalizuje znojemské parky. Opozice ale koalici trvale kritizuje za příliš autoritativní přístup k vedení města a za to, že některé projekty jsou drahé, nekvalitní či nevhodné. Jeden z největších problémů byla rekonstrukce fotbalového stadionu, podle opozice velmi nekvalitní. Opozici se dlouhodobě nelíbí ani přístup vedení města k obnově parků.

„Veškeré kompetence po odstoupivším starostovi nyní převzal do zvolení nového starosty statutární zástupce Ludvík Hekrle,“ vysvětlila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková s tím, že statutární zástupce rozhodl v reakci na starostovou rezignaci posunout termín únorového zastupitelstva na dřívější termín.

Nový starosta by měl vzejít ze současné koalice ČSSD, ANO a KSČM. Prioritami druhého nejvýznamnějšího města jižní Moravy jsou podpora dostavby obchvatu, investice do infrastruktury a školství a podpora cestovního ruchu. Město Znojmo také v letošním roce chystá pokračování úspěšného projektu Kolumbus, který pomohl přilákat do města nové investory a snížit nezaměstnanost.