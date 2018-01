Nádraží u řeky má v Brně další politickou podporu. Lidí se ptá město v průzkumu

Stavba nádraží má trvat zhruba šest let. U řeky by stálo od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026. Současné nádraží už kapacitně nestačí.

Proti odsunuté poloze nádraží dlouhodobě protestuje Aliance „Občané pro nádraží v centru“, která poukazuje na to, že takové řešení prodlouží dobu cestování lidí a bude se tam hůř napojovat městská hromadná doprava.

Město se ptá na názor veřejnosti

Brněnské zastupitelstvo vydá rozhodnutí koncem února. Jako vodítko by mu měl sloužit i průzkum veřejného mínění. Ten si objednalo od agentury Focus za 400 tisíc korun. Její pracovníci oslovují do 6. února lidi ve městě a zjišťují jejich odpovědi na třicet otázek.

Respondentů průzkumu musí být tisíc a vybírají se tak, aby jejich složení odpovídalo struktuře obyvatel v Brně – podle pohlaví, věku a také zastoupení jednotlivých městských částí. Výsledkem bude souhrnná analýza o názoru na polohu nádraží. „Průzkum odpoví ale také na otázku, kteří lidé si polohu u řeky nebo pod Petrovem vybrali a proč,“ upozornil ředitel agentury Focus Roman Skotnica.