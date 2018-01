Řidičům MHD v Brně se zvedne plat až o čtyři tisíce korun měsíčně

Od února začne platit nová kolektivní smlouva, kterou na rok podepsalo vedení Dopravního podniku města Brna (DPMB) se zástupci odborových organizací dopravce. Vyplývá z ní, že plat se zvýší řidičům téměř o čtyři tisíce korun. Základní tarif se navýší o 2150 korun, další peníze si mohou vydělat na výkonnostních bonusech.

O menší částku si přilepší i další zaměstnanci DPMB – dělníci o dva tisíce a technicko-hospodářští pracovníci o tisíc pět set korun. Celkově se mzdy v roce 2018 navýší o deset procent.

„Je to více než maximum možného. Znamená to, že v letošním roce dosáhne objem osobních nákladů na padesát procent všech výdajů dopravního podniku. To je historicky nejvíce,“ poznamenal generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Zástupci odborů se s dopravcem snažili dohodnout již od léta. Ve mzdové otázce se lišily jejich představy o tisíc až tisíc pět set korun. Společnou řeč hledali i na schůzce u brněnského primátora. Právě město nakonec přispělo dopravnímu podniku na platy 120 miliony korun.

Řidičů je málo

Loni byl plat řidiče brněnské městské hromadné dopravy včetně všech příplatků a bonusů přes třicet a půl tisíce korun, bez nich 26 tisíc. Letos vydá dopravní podnik na platy o 150 milionů více.

Odboráři chtěli výrazně přidat především kvůli tomu, že je řidičů nedostatek. Dlouhodobě jich dopravnímu podniku chybí do ideálního stavu zhruba sto. Daří se vykrývat odchody a nedostatek nezvyšovat, nedaří se však přivést řidiče navíc. Zatím však v Brně nehrozí situace z některých jiných měst či krajů, že by spoje vůbec nevyjely.