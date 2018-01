Referenda ve stínu duelu Zeman – Drahoš netáhla. Ve Vinoři i České Lípě přišlo málo lidí

Podle starostky Romany Žatecké ale bude vzhledem k velmi nízkému zájmu o hlasování vše pokračovat jako dosud. „Potřeba města tady je jednoznačně daná. Kdyby referendum bylo závazné, tak by pohled mohlo změnit, to se ale nestalo,“ podotkla.

Část opozice ovšem vedení města kritizovala kvůli načasování. Že přijde málo lidí, kritici radnice předvídali vzhledem k tomu, že se hlasovalo den po volbách – k těm přitom ve městě přišlo přes 55 procent voličů. „Je to ostuda vedení města,“ řekl opoziční zastupitel Tomáš Vlček (SLK).

Vedení radnice zdůvodnilo vypsání referenda až na neděli obavou, že by při souběhu nebylo dost lidí do komisí referenda. Starostka si nemyslí, že by jiný termín měl na výsledek vliv. „Pokud se chtějí lidé k něčemu vyjádřit, tak se k tomu vyjádří v pondělí, v pátek nebo v neděli,“ soudí. Výsledek – tedy neplatné hlasování – se podle ní dá interpretovat tak, že ve městě žádné velké volání po referendu nebylo a chtěla ho jen opozice.