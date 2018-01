Ve Vyškově otevřeli moderní zimní stadion. Šetří vodu a funguje i v létě

O slavnostní otevření stadionu se postarali krasobruslařky z tréninkové skupiny Elišky Březinové i vyškovští čtvrťáci v duelu proti týmu Blanska. Nejen sportovci, ale široká veřejnost nyní může využívat moderní a ekonomické sportoviště. Bylo postaveno na čtyřech tisících metrech čtverečních plochy za pouhých sedm měsíců od zbourání toho původního.

Podle města se jedná o stavbu šetrnou k životnímu prostředí. Má bezčpavkovou technologii chlazení a výrazně se šetří s vodou. Rolba totiž sníh vysype do jámy, kde se rozpustí, přefiltruje a znovu napustí do rolby, která upravuje led. Využívají také dešťovou vodu, která stéká ze střechy do podzemní nádrže, a slouží pak k zavlažování nedalekých tenisových kurtů a fotbalového hřiště.

Bruslit se může i v létě

Provozovatel stadionu počítá s jeho celoročním fungováním. „V létě bychom rádi udělali podmínky pro kempy a hokejové školy, s ledem počítáme celoročně. Uvidíme, zda bude veřejné bruslení pro Vyškovany v létě zajímavé, určitě ho nicméně nabídneme,“ naznačil ředitel stavební firmy, která bude sportoviště 15 let provozovat, Tomáš Halas.

Další zajímavostí haly je její střešní konstrukce. Oblouky překlenují vzdálenost bezmála čtyřiceti metrů a jsou samonosné. Uvnitř stadionu tak nemusí být žádné pomocné konstrukce nebo sloupy a výhodou je také to, že střechu nezatíží třeba sníh.