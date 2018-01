Situace v Praze je pro převozníky nadmíru výtečná, vtipkovala TOP 09 kvůli zavření Libeňského mostu

Libeňský most byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen v pátek v noci pro automobily a MHD. Šlo ale o rozhodnutí ze dne na den, na které nebyl připraven pražský dopravní podnik ani cestující. Z Palmovky se tak nedá dostat do Holešovic, situaci navíc komplikuje souběžná uzavírka Zenklovy ulice.

Praha zavedla další přívoz a zvažuje náhradní autobusy

Ve čtvrtek začal jezdit náhradní přívoz, který by měl alespoň částečně nahradit zavřený Libeňský most. Jde o klasickou linku P7, která jezdí mezi Pražskou tržnicí, ostrovem Štvanice a Rohanským ostrovem, v zimě je normálně mimo provoz.

/*json*/{"map":{"lat":50.10378338255285,"lng":14.46080673541256,"zoom":16,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":53.09402405506325,"lng":12.3046875,"type":1,"description":""},{"lat":50.103308565101095,"lng":14.460089206695557,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Praha také zvažuje, že by zavedla dvě náhradní autobusové linky, jednu v Libni a jednu v Holešovicích. Ty by zajížděly na most tak daleko, jak by to jen bylo možné. Lidé by tak nemuseli chodit pěšky celou trasu z Palmovky až do Dělnické.