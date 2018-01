Záchranné práce v bývalé vyhořelé textilce skončily. Opravy vybavení vyjdou na miliony

Cennosti se suší také v Bruntále

Část listinných materiálů byla odvezena k dosušení do Muzea Bruntál a součástky strojů se budou převážet do prostor městského muzea k dočasnému uskladnění. „Stroje zůstaly na místě, jsou očištěné, stabilizované a necháme si zpracovat restaurátorský záměr s popisem prací, které jednotlivé stroje vyžadují, a s cenovou nabídkou. Podle toho se pak budeme rozhodovat, které stroje by měly být zrestaurovány a které prezentovány ve stávajícím stavu,“ dodala Šírová.

Město již má také první odhad ceny za restaurování vzorníků. „Je vysoká, v průměru 150 000 korun za svazek. Znamená to, že jen zrestaurování vzorníků z mrazicích boxů by stálo minimálně 12 milionů korun. Vzorníky k restaurování proto budeme muset pečlivě vybírat,“ dokončila.