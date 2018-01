Oprava Libeňského mostu začne v pátek. Firma ho provizorně zabezpečí

Kvůli velmi špatnému stavu byl v roce 2009 zakázán na most vjezd vozům těžším než 7,5 tuny. Navíc tu byla snížena rychlost tramvají na 20 kilometrů za hodinu a přímo na mostě se protijedoucí tramvaje nesměly potkat.

Podle loňské zprávy Technické správy komunikací je Libeňský most v nejhorším stavu ze všech pražských mostů. Od roku 1928, kdy byl uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce.

Vybraná stavební firma musí garantovat, že most po opravě splní podmínky, díky kterým bude možné obnovit provoz na mostě alespoň v omezeném rozsahu.

Čekání na kulturu

Technická správa komunikací proto v minulosti připravovala zbourání mostu a výstavbu nového. Zastupitelé to ale v roce 2016 odmítli a vybrali variantu rekonstrukce. Teď město čeká na rozhodnutí ministerstva kultury, zda je most památkou. Rekonstrukci do té doby nemůže zahájit.

Ministerstvo kultury nicméně uvádí, že nezbytnou údržbu i stavební či technické zásahy směřující ke stabilizaci mostu je možné provádět i během posuzování jeho případné památkové ochrany.

„Libeňský most se ve špatném stavebně technickém stavu nachází v důsledku dlouhodobé absence adekvátní údržby v trvání desítek let a řízení o prohlášení věci za kulturní památku nemá na tento stav žádný vliv,“ uvedla v pátek mluvčí ministerstva. V havarijním stavu je navíc jen část libeňského soumostí na břehu směrem k Palmovce, nikoliv samotný most přes Vltavu.