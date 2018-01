Úča musí pryč! Do školní třídy se nastěhovali herci Slováckého divadla

Skutečný školník se proměnil v uvaděčku, učebna v maskérnu, šatnu i jeviště. Pětice rodičů v inscenaci vyzve třídní učitelku svých dětí, aby se třídnictví vzdala. Výuce prý chybí koncept, atmosféru ve třídě považují za špatnou, žáci mají údajně z učitelky strach.

Učitelka Milerová však nechce dát svou kůži lacino, což vyvolá sérii konfliktů. A to nejen mezi učitelkou a rodiči, ale také mezi rodiči samotnými. „Vztah k učitelství mám, ale vlastně hrozně brzo skončil. Já jsem byla rok v praxi po škole a zjistila jsem, že bych to asi nedokázala dělat celý život,“ přiznala se představitelka učitelky Irena Vacková.

Diváci jsou přímo v centru dění

Humor a nečekané zvraty – to všechno tím působivější, čím menší je prostor. „Musím se hrozně moc soustředit na to, abych ty diváky nebrala do hry. Je to hrozně těžké, protože se musím soustředit jenom na své kolegy a být napojená jenom na ně,“ řekla představitelka učitelky Irena Vacková.

„Myslím si, že to zná úplně každý. Dítě přijde domů a říká, že dostalo známku nespravedlivě, ta poznámka je nefér. Já, když jsem studoval, tak tenkrát ještě rodiče moc často na učitele nenabíhali. Myslím si, že dneska je to tak, že rodiče čím dál častěji mají pocit, že tomu rozumí víc, že mají právo vstupovat do toho, jak je jejich dítě vyučováno,“ řekl Josef Kubáník, který hraje jednoho z rodičů.

Otázka platů učitelů a vztahů s rodiči je stále aktuální

Režie představení se ujal ředitel divadla Michal Zetel, podle kterého jde o velice moderní představení s výraznými prvky ironie a notnou dávkou štiplavosti. „Vypadá to, že to školství z nějakého důvodu není úplně schopné reagovat. A myslím si, že otázka platů učitelů a vztahu rodičů a učitelů je pořád tak nějak aktuální,“ řekl režisér.

Původní Hübnerův text považuje Michal Zetel za vděčnou látku a jednu z dobře napsaných her. „Úplně se nabízí k tomu, aby po ní někdo sáhl. Taková věc je za odměnu,“ dodal režisér.

Komedie je součástí dramaturgického cyklu SLoffÁCKÉ DIVADLO. Klade si za cíl oslovit diváky, pro které není návštěva tradiční divadelní budovy pravidelným zvykem, ale jimž může předkládané téma něco říct.