Kdo jede rychle, pod tím se propadne silnice. Branišovice testují kontroverzní práh

Proto vedení obce přišlo s dalším plánem – do silnice by rádo zakopalo speciální práh, který by se pod rychle jedoucími vozidly o šest centimetrů propadl.

„Součástí systému je mikrovlnný radar, který snímá rychlost vozidla, ten vydá impuls, jestli se má práh snížit, nebo ne,“ vysvětlila ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu Veronika Valentová. Například vozy hasičů projedou bez problémů. Prahu by se měli vyhnout třeba cyklisté.