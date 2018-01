Libeňský most nemusel být uzavřen, tvrdí Matěj Stropnický

Pražský Libeňský most nemusel být podle některých odborníků uzavřen. Vyplývá to ze studie Kloknerova ústavu, kterou mají k dispozici zástupci pražského magistrátního výboru pro dopravu. Právě ten nyní na mimořádném jednání řeší, v jakém stavu jsou ostatní mosty v metropoli.

Stropnický: Praha mohla zvolit jiné řešení než úplnou uzavírku

„Informace Kloknerova ústavu neústí do závěru, že ten most musí být bez dalšího uzavřen. Ta informace říká pouze, že u předmětného nejkritičtějšího bodu mostu, to znamená rám C, který se nachází u schodiště na libeňské straně mostu, ústav doporučuje, aby byla vyloučena doprava nad pět tun a tramvajová doprava. Ale neříká se, že ten most musí být celý uzavřen,“ řekl předseda výboru pro dopravu Matěj Stropnický.