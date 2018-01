V Brně a Ostravě rostou olympijské parky. Nabídnou víc než tři desítky sportů

V roli ambasadorů projekt Olympijský festival 2018 podpoří čtyři osobnosti se vztahem k Brnu a Ostravě. Tvářemi projektu jsou dva hokejisté, zlatý medailista z Nagana 1998 David Moravec a bronzový z Turína 2006 Martin Erat, lyžařka Kateřina Pauláthová a krasobruslařka Eliška Březinová.

„Počítám s tím, že se na kluzišti představím v exhibičním vystoupení a také si zabruslím s veřejností,“ řekla Eliška Březinová po návratu z krasobruslařského mistrovství Evropy v Moskvě, kde skončila dvanáctá.

Otevírací doba olympijských parků bude od neděle do čtvrtka od 9 do 19 hodin, pátek a sobota bude prodloužená až do 21 hodin. A vstupné je symbolické 50 korun pro dospělé, děti do 150 centimetrů jsou zdarma.