Veterináři potvrdili mor u osmého divočáka uhynulého za ohradníky. Zamořená oblast se přesto zmenší

Mimo zamořenou oblast se znovu ocitnou velkochovy firem Zemet, Lukrom a farma chovatele Šánka z Vlachovic. Pomoci by jim to mělo s odbytem.

Potíže s odbytem výrobků ale hlásí i Plemenářské služby z Těšnovic, místní části Kroměříže, které byly mimo zamořenou oblast i doposud. „Už dnes řetězce od nás chovatelů ze Zlínského kraje odmítají nakupovat vepřové maso a nakupují ho v sousedních státech. Začínají se nám projevovat ztráty,“ řekl zástupce podniku Marek Dluhoš.

Ministr zemědělství avizoval, že má jeho úřad pro zemědělce připraveny refundace finančních nákladů, které museli v souvislosti s africkým morem prasat vynaložit. „U velkochovatelů by škoda do konce ledna měla činit do 2,5 milionu. Jsme připraveni ji kompenzovat,“ řekl ministr.

Milek: Prasečí mor zavlekl na Zlínsko nejspíš brigádník z východu

Zamořená oblast zahrnovala od loňského 3. července celý okres Zlín. Od prvního února se zmenší o víc než polovinu.

V Česku se nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila poprvé loni v červnu na okraji Zlína. „Z 99 procent zavlekl nemoc do Zlínského kraje člověk. Nejspíš brigádník z východu, který sem dovezl infikované maso,“ vysvětlil Jiří Milek.

Na Zlínsko se vrátili policejní odstřelovači, kteří opět pomohou s lovem divočáků. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda je jejich zásah zatím domluven na dva až čtyři týdny v místech, kde se zatím lov příliš nedařil. „Pokud budou úspěšní, budou pokračovat,“ řekl Zbyněk Semerád. S nasazením otrávených návnad se nepočítá, dodal.