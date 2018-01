Nedovřené dveře vlaku stály život dítě. Vlakvedoucí před soudem odmítla nedbalost

„Velmi mne to mrzí, že došlo shodou okolností k této nešťastné náhodě. Vyšetřovatel nás nařknul z nějaké nedbalosti nebo laxnosti, proti tomu se ohrazuji.“

Soukupová u soudu prohlásila, že se z jejího pohledu zdály všechny dveře dovřené, a dodala, že tehdejší předpis neukládal „přebouchávat“ všechny dveře po cestujících. „Při zavírání dveří jsme stály na nástupišti, abychom na dveře viděly a pohledem jsme se přesvědčily, že jsou zavřené. Neměla jsem žádnou povinnost znovu jít a dveře znovu zavřít tak, aby je zavřel pracovník Českých drah,“ sdělila.

Podle kamerových záznamů dveře zřejmě nedovřel cestující, který do vlaku nastoupil na poslední chvíli. Průvodčí Stejskalová uvedla, že si muže již nevšimla. Prý byla v té době ve vlaku, což však žalobce na základě kamerových záznamů odmítl. Vlakvedoucí dodala, že si všimla muže, který šel rychlým krokem, nastoupil do vozu a zavřel za sebou. Dveře prý zkontrolovala vizuálně, nejevily známky, že by nebyly zavřené.