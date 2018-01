Nejdelší lavina krkonošské zimy spadla mimo lavinovou dráhu

Mohutná desková lavina spadla v pátek do Dlouhého dolu, který je nad špindlerovským Svatým Petrem a vede tudy letní cesta na Výrovku. Laviny zde padají, ovšem nikoli na místě, kde byla ta páteční. „Spadla mimo lavinovou dráhu, občas se to stává. Vysvětluji si to tím, že napadlo hodně sněhu a foukal silný vítr, který tam sníh přemístil. Na povrchu byla ledová vrstva, po které to ujelo,“ uvedl Robert Dlouhý z Horské služby.

Podle lavinového experta Horské služby Pavla Cingra zřejmě nešlo o samovolnou lavinu, nejspíše ji uvolnil skialpinista, kterého pak zavalila. Horští záchranáři se však o jeho potížích nedozvěděli a v lavině nezasahovali. „Jestli byl úplně zasypaný, nebo zčásti, to nevíme, je to pouze naše dedukce. Ani to, jestli byl sám, nebo šlo o více skialpinistů. Kolegové při monitoringu prostoru ve spodní části nánosu našli díru, jako když někoho vykopáváte,“ upřesnil Cingr.

Robert Dlouhý dodal, že šlo o nejdelší zaznamenanou lavinu letošní zimy. „Je ale možné, že jsme nezaznamenali všechny, dosud byly mlhy,“ podotkl. Lavina byla dlouhá 170 metrů, šířka odtrhu od 40 do 125 centimetrů. Čelo laviny bylo vysoké 50 až 150 centimetrů. Valila se po svahu se sklonem 37 stupňů.