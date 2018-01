Zbourání černé stavby přijde na stovky tisíc. Brno proto zřídilo speciální fond

Do klidného bydlení v Řečkovicích dal Petr Sadovský životní úspory. V lokalitě s rodinnými domy mu výhled z terasy ale už přes půl roku hyzdí nadstavba vedlejšího domu. „Mají to být nájemní byty, je jich jedenáct, je to poměrně hodně a tím pádem obrovská ztráta soukromí. Mimo jiné tím, že šel tak do výšky, tak nám zastínil sluneční kolektor na ohřev teplé užitkové vody,“ popsal obyvatel Řečkovic Petr Sadovský.

Dvě patra navíc podle něj vyrostla na původním domu bez patřičného povolení. Začal se tak bránit u stavebního úřadu i u soudu. „Stavební úřad vydal předběžné opatření, tak tu stavbu zastavil, ale pán stavěl dál,“ řekl Petr Sadovský.

Fond je součástí letošního rozpočtu města