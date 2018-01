Ve Frýdku-Místku uvažují o novém parkovacím domě. Počet aut strmě roste

Vzniknout by mohl na prostranství před frýdecko-místeckou poliklinikou. „V jejím okolí parkují stovky aut,“ popsal redaktor České televize Petr Mecner, podle něhož kolem osmé ráno poslední místa k zastavení rychle mizí.

Investici do parkovacího domu by město chtělo řešit částečně půjčkou, kterou by splácelo z parkovného. „Kvůli poliklinice, která tady je, sem přijíždějí auta nejen z Frýdku-Místku, ale i z okolí,“ poznamenal tamní náměstek primátora Karel Deutscher (ČSSD).