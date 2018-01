Zastřešení u stanice metra Budějovická se rozpadá, výstup k poliklinice se uzavřel

Fakta

METRO:

- Budějovická (výstup k poliklinice; do odvolání)

- Náměstí Republiky (výstup na náměstí; do srpna)

- Anděl (výstup k obchodnímu centru; do června)

- Palmovka (výstup k autobusovému obratišti; do dubna)

- Muzeum (nástupiště ve směru Nemocnice Motol; do května)

- Nádraží Veleslavín (výstup k autobusovému obratišti; do dubna)

TRAMVAJE:

- Palmovka–Maniny–Dělnická (havarijní stav Libeňského mostu; do odvolání)

- Palmovka–Kobylisy (oprava Zenklovy ulice; do 1. června)

- Malostranská–Újezd (oprava kolejí; od 21. ledna do 20. února)