Libeňský most je v havarijním stavu, Praha ho v noci zavře pro auta i tramvaje

Ministerstvo v současnosti zkoumá, zda jde o kulturní památku. Nyní čeká na technické podklady, které by měl magistrát zaslat do konce měsíce. Pro rozhodnutí je nutné zhodnotit i technický stav, architektonická hodnota kubistického soumostí je však již prokázána.

Nutná oprava části mostu, která je v havarijním stavu, potrvá nejméně tři týdny, možná i déle. U jiných mostů přes Vltavu uzavření nyní nehrozí, informovali o tom náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) a šéf Technické správy komunikací (TSK) Petr Smolka.

Uzavření mostu bude znamenat změny v MHD. V pátek pojedou tramvajové linky 1 a 25 z Vltavské odklonem přes Florenc a Křižíkovu na Palmovku. Linky 6 a 14 obslouží dolní část Holešovic. „Budeme se snažit alespoň částečně posílit vybrané autobusové linky,“ doplnil Vodrážka. Definitivní podoba výlukových tras bude známa v pátek. Cestující budou v okolí informovat o změnách pracovníci dopravního podniku.

Nutnost uzavřít Libeňský most je selhání hlavního města, stěžují si starostové

Most měl být již dávno opraven či opravován, soudí starostové Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice) a Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Do doby, než rozhodne ministerstvo, nemůže město s pracemi začít.

„Zastupitelstvo hlavního města loni v únoru schválilo, že má být most opraven. Pokud ministerstvo rozhoduje o tom, zda má být památkou, měla být zahájena oprava, jako by jí byl. To, že se neopravuje, je neomluvitelné. Navíc problém není v části, o které ministerstvo jedná. Most je symbolem toho, že se město neumí o věci starat,“ uvedl Čižinský.

Petrus zase řekl, že se o uzavření mostu dozvěděl teprve okolo 17:00. „Dopravně tolik zkoušená Praha 8 dostává další ránu. U Libeňského mostu je to o to horší, že dnes již mohl být opraven nebo opravován, ale bohužel se z toho stalo politikum,“ uvedl. Na páteční ráno svolal jednání zástupců Prahy 8, Technické správy komunikací (TSK), dopravního podniku, Ropidu a městské policie.

Libeňský most je v tragickém stavu

Podle loňské zprávy Technické správy komunikací je Libeňský most v nejhorším stavu ze všech pražských mostů. Od roku 1928, kdy byl uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce.

Kvůli velmi špatnému stavu byl v roce 2009 zakázán na most vjezd vozům těžším než 7,5 tuny. Navíc tu byla snížena rychlost tramvají na 20 kilometrů za hodinu a přímo na mostě se nesmějí potkat protijedoucí tramvaje.

Podle informací Technické správy komunikací jsou v havarijním stavu v Praze tři mosty, další desítky jsou ve špatném stavu. Loni se zřítila lávka v Troji.