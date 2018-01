Třinec může mít v čele primátorku. Vláda podporuje jeho snahu stát se statutárním městem

„Vedení města je přesvědčeno, že zařazení města Třinec mezi statutární města by představovalo další významný krok při zabezpečování trvale udržitelného rozvoje města,“ píšou předkladatelé. Město by například dosáhlo snáze na některé dotace. Pokud by se Třinec statutárním městem nestal, mohl by ztratit dlouhodobě budovanou prestiž, stojí ve zdůvodnění.

Vládní legislativci také poukazují na to, že Třinec se nechce územně členit, nelišil by se tedy od jiných měst nebo obcí s rozšířenou působností.

Jde o prestiž i peníze

Nový statut by městu podle starostky Věry Palkovské (Osobnosti pro Třinec) umožnil zúčastnit se projektů, do kterých se zatím zapojit nemůže, a zároveň by zvedl jeho prestiž.

Podle starostky by zařazení Třince mezi statutární města nemělo vést téměř k žádným změnám a nárůstu povinností, ani by to nemělo mít za následek zvýšení výdajů v rozpočtu. „Je potřeba dodat, že případné statutární město Třinec by nebylo členěno na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy,“ okomentovala to již dříve.

I přesto občané podle ní několik změn zaznamenají. Nebudou chodit vyřizovat své záležitosti na úřad, ale na magistrát, funkce starosty se změní na primátora a z místostarostů budou náměstci primátora.

Nové označení města Třince by bylo nejen otázkou prestiže, ale rovněž novou možností zapojit se do dalších projektů směřujících k rozvoji.