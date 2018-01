V Praze je ve velmi špatném stavu 23 mostů, včetně Palackého a Karlova

Třiadvacet mostů v Praze je ve velmi špatném stavu. Vyplynulo to ze zprávy, kterou pro dopravní výbor pražského magistrátu zpracovala Technická správa komunikací (TSK). Technická kondice těchto silničních a pěších mostů odpovídá šesté kategorii na sedmistupňové škále. Kromě menších a méně frekventovaných po celém městě zařadili technici do této kategorie i Palackého, Karlův a Libeňský most.