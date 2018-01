Referenda: Boskovická spojka i jablonecké automaty dostaly stopku. Ve Varech přišlo málo lidí

Ve Lhotě Rapotina na Blanensku hlasovali lidé o boskovické spojce a také kamenolomu. Železniční boskovická spojka má umožnit přímou jízdu vlaků z Brna směrem na Boskovice a Velké Opatovice – dnes je úvrať ve Skalici nad Svitavou a přímé vlaky vůbec nejezdí, vždy je třeba přestoupit. Referendum však ukázalo, že obyvatelé obce, do jejíhož katastru by měla spojka zasáhnout, jsou proti její stavbě.

Výsledek referenda je přitom platný a závazný. Podle starosty Michala Sedláka přišlo 79 procent voličů. Proti železniční spojce – jejíž součástí by měla být i nová zastávka vzdálená asi půl kilometru od obce – hlasovalo 81 procent z nich. „Podle nás jde o zbytnou stavbu, která zabere velmi kvalitní zemědělskou půdu,“ řekl starosta již před hlasováním.

V obci zároveň rozhodovali i o možném přesunu zázemí místního kamenolomu blíže k obci. I proti tomu se občané závazně postavili, přesun odmítlo 93 procent hlasujících. „Jsme v údolí sevřeném kopci, železničním koridorem a řekou. Pokud by se zázemí lomu přesunulo z kopce do údolí, hlučnost a prašnost by byla ještě vyšší,“ řekl starosta Sedlák.

V Jablonci nad Nisou pak mělo neméně jasný výsledek referendum o hazardu. Pro zákaz hracích automatů hlasovalo 88 procent účastníků referenda, účast však byla poměrně nízká ve srovnání s některými dalšími lidovými hlasováními, i ve srovnání se souběžnými volbami. Přišlo 39 procent voličů. K platnosti a závaznosti referenda to stačí – ve městě se to podařilo poprvé, minulá dvě referenda nebyla úspěšná.

Výsledkem referenda nemá být zánik kasin, Jakub Macek z přípravného výboru referenda však očekává, že i na to dojde. „Kasina bez hracích automatů se v našem jabloneckém prostředí neuživí. Pokud ano, tak maximálně jedno nebo dvě, ale jsem přesvědčený o tom, že ani to není moc reálná varianta,“ míní.

Ve městě měly podle vyhlášky z roku 2011 skončit všechny herny a kasina k 1. lednu 2015. V červnu 2015 však zastupitelstvo novelou vyhlášky hazard opět povolilo. Dnes je ve městě jedenáct míst, kde je možné provozovat hazardní hry.