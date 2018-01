Pasohlávky souhlasí s prodejem pozemků pro lázně. Konečné slovo budou mít zastupitelé kraje

S čínským investorem RiseSun by podle dosavadních vyjednávání česká strana vytvořila novou akciovou společnost. V té by ale až čtyři pětiny akcií drželi právě Číňané. A kraj s obcí by se tak stali minoritními akcionáři s minimálním vlivem. A právě obava ze ztráty možnosti rozhodovat stojí za krachem tohoto projektu.

Záměr prodat dvaadvacet hektarů půdy za 350 milionů korun nyní musí odsouhlasit ještě krajští zastupitelé. Následně je třeba doladit podmínky, které bude muset kupec splnit, a vypsat výběrové řízení.

Hledá se kupec, který splní podmínky

Pokud bude výběrové řízení vypsáno, budou mít případní zájemci šedesát dní na to, aby podali nabídku. Starostka Pasohlávek Martina Dominová (Moravané) zatím o žádných vážných zájemcích neví. Podle předsedy představenstva společnosti Thermal Pasohlávky Martina Itterheima je připravena ucházet se o koupi pozemků i firma RiseSun.