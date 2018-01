Tunel měl odvádět vodu, skončil zasypaný hlínou. Vážany hledají pachatele

Skládku řeší Vážany už od roku 2008

Nejde o první spor Vážan a spolku, kterému bývalá motokrosová dráha patří. Podle obce je lokalita už roky nelegální skládkou, kam náklaďáky i přes nesouhlas stavebního úřadu ve Slavkově u Brna svážejí kromě hory žluté hlíny taky nebezpečný odpad.

Obec se navíc bojí, že pokud by se navezený svah sesunul, zasypal by protipovodňový poldr. Ten v letech 2015 a 2016 ujel až o dvě stě metrů. „Dlouhodobě dochází k sesuvu půdy na sousední pozemky a my se snažíme této situaci zabránit,“ upozornila mluvčí Slavkova Veronika Slámová. Spolek hrozbu sesuvu materiálu do poldru odmítá s tím, že nejblíž něj odstranili velkou část materiálu.