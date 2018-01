Colours of Ostrava přivítají britskou soulovou hvězdu. Zpěvačku Joss Stoneovou

Video of Joss Stone - The Answer

Oumou Sangaréová podle Sedláka ztělesňuje africkou ženskost, eleganci, rozhodnost i nezávislost. Na novém albu Mogoya otevírá téma stoupajících sebevražd mladých, odrazuje od emigrace a varuje před cílenými fámami a nebezpečnými dezinformacemi.

Zpěvačka Beth Dittová sedmnáct let vládla dancepunkové formaci Gossip. Pro britský Guardian psala poradnu What would Beth Ditto do?, mluvila o sobě bez obalu jako o tlusté a na obálkách magazínů se nechávala fotit nahá. K roli popkulturní ikony jí dopomohla i spolupráce s módními návrháři, modeling a později vlastní kolekce šatů.