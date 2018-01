Krematorium v Ústí nemůže spalovat. Jediná funkční pec byla zapečetěna

V krematoriu jsou celkem tři pece. Dvě jsou desítky let staré, podle Rambouska nefunkční. Jediná provozuschopná je od 2. ledna zapečetěná. Před lety ji koupil tehdejší nájemce na leasing, po jeho ukončení a splacení zůstatkové ceny se stala jeho majetkem. Podle smlouvy, kterou s bývalým nájemcem město mělo, mohlo požádat o její převedení za symbolickou korunu od 30. listopadu 2015. Radnice ale požádala až letos 3. ledna.

Podle Rambouska město možnost výhodného převodu promeškalo. „Měli rok na to, aby to podali. Jim zanikl nárok na koupi za těchto podmínek a mohou být rádi, že ji majitel chce prodat. Ale nikoliv už za jednu korunu, ale za cenu, která bude v řádech milionů,“ uvedl Rambousek.

Firma Memory in Memory nově přišla s návrhem, že pec městu prodá za polovinu její kupní ceny, tedy zhruba za sedm milionů korun. Převod do majetku města za jednu korunu už prý není možný, původní nájemce by na to doplatil. „Musel by zaplatit obvyklou daň z příjmu 19 procent z té ceny, plus DPH k tomu 21 procent,“ tvrdí Rambousek.

Město pochybení odmítá

Radnice jakékoli pochybení odmítá. „K žádnému pochybení nedošlo, předání rozhodně nijak neohrozí provoz krematoria,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová. Podle náměstka primátorky Pavla Dufka má město jiný právní výklad, podle kterého bude postupovat.

„Cena, za kterou nám Memory in Memory nabídlo odkoupit tuto pec, je podle našeho názoru nepodložená. Dále trváme na ceně jedna koruna,“ oznámil náměstek. Magistrát údajně postupuje podle původní smlouvy, která obsahuje ujednání, že bývalý nájemce musí pec zprovoznit i po skončení nájmu. „V každém případě město se postará o to, aby tato služba byla zajištěna,“ pokračuje Dufek.

Novým provozovatelem krematoria je společnost Krematorium Ústí nad Labem. Její jednatel Jiří Šauer říká, že nyní se v krematoriu konají smuteční obřady, žehy musí být v jiných zařízeních. Nový nájemce však už nechal provést revize, aby mohl pec zprovoznit. „Po provedení těchto revizí a řádném předání bude ze strany statutárního města Ústí nad Labem zahájeno provádění zpopelňování zesnulých osob,“ uvedl Šauer.

Asociace pohřebních služeb dá podnět hygienikům i policii

Podle předsedy Asociace soukromých pohřebních služeb Jaroslava Mangla odpovídá standardům jediná pec v krematoriu, ta zapečetěná. Další dvě pocházejí z dob socialismu. „Ta nejstarší pec se nemůže používat. Je tam spadlá vyzdívka, je nefunkční. Mladší pec, která by šla asi nastartovat, je životu nebezpečná, protože nemá revize. Ta pec není řízena počítačem, exhalace jsou jedovaté,“ uvedl Mangl.

Asociaci zaráží i celkový stav krematoria. Mangl poukázal na popraskané zdi, zkontrolovat je podle něj třeba elektrorozvody, doporučoval by také posouzení statikem. Mangl uvedl, že dá podnět hygienikům, inspekci práci a policii, aby celou věc prověřili.