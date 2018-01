Autobusem z Bystřice až do Brna se už lidé nedostanou. Dopravce zrušil spoje

Jak se dostat do práce nebo do školy a zase zpátky ale řeší i v ostatních obcích poblíž hranic Vysočiny a Jihomoravského kraje. Komerční linku z Bystřice do Brna dopravce ZDAR zrušil k 1. lednu a další omezil. Většina spojů končí v Tišnově. Až do Brna jezdí jen jeden spoj, pro mnohé ale pozdě, před osmou hodinou ráno. A také neobsluhuje všechny obce, například Štěpánov nad Svratkou. „Našim občanům se cestování velice zkomplikovalo. Od začátku ledna do Brna, do Kuřimi i do Tišnova musí jezdit auty, protože návaznost na vlakovou dopravu je mizivá,“ řekla starostka Štěpánova nad Svratkou Šárka Kunčíková (nez. za ODS).