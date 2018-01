Sepište seznamy prasat, nařídili veterináři kvůli moru všem obcím ve Zlínském kraji

Neregistrovaní chovatelé z těchto čtyř katastrů musejí do 31. ledna porazit všechna svá domácí prasata. Tyto obce a místní části jsou navíc do 15. ledna povinny vyhotovit soupis všech hospodářství s chovem prasat a do 17. ledna ho odevzdat krajské veterinární správě. S přemisťováním ohradníků veterináři zatím nepočítají, v celé vysoce rizikové oblasti však platí zákaz vstupu osob do lesů, polí a na polní cesty.

V okrese Zlín veterináři prozatím potvrdili africký mor prasat u 213 uhynulých, ulovených nebo odchycených divokých prasat. Nákaza není nebezpečná pro člověka, kromě divočáků však zabíjí i domácí prasata. První případ choroby v Česku potvrdili veterináři u dvou uhynulých zvířat nalezených loni v červnu na okraji Zlína.