Místo železnice cyklostezka. O návrat vlaků mezi Čejčí a Uhřicemi na Hodonínsku nikdo nestojí

Investovat peníze do železnice už nikdo nechce

Trať z Čejče měří 16 kilometrů a její stav je velmi špatný. Okolní obce by ji rády nahradily cyklostezkou. Ta už stojí na navazujícím úseku z Uhřic do Ždánic. V roce 2010 ji odkoupil mikroregion Ždánicko. Úsek byl tehdy na drážním úřadě vedený jako zrušená trať.

„Chceme pokračovat s výstavbou tady této cyklostezky až do Klobouk u Brna, případně do Čejče, a hlavní problém je také pětiletá povinnost udržování dráhy,“ řekl starosta Dambořic Zbyněk Pastyřík (nez.). „Nemyslím si, že by nějaká obec ležící na trati měla zájem ji koupit za peníze a pak investovat další peníze,“ řekl v listopadu starosta Krumvíře Jaroslav Komosný.