Z historického centra Slavkova musí zmizet reklamní stojany. Kvůli estetice i bezpečnosti

Od 5. ledna platí ve Slavkově nařízení o regulaci reklamy. Z ulic musí zmizet hlavně takzvaná reklamní áčka.

Místní podnikatelé si ale na nařízení ještě nezvykli. Před svými provozovnami reklamy stále vystavují. Áčka zvou do prodejny dárků, na druhé straně ulice se nabízí káva nebo párek v rohlíku. „Esteticky to není ideální, i z bezpečnostního hlediska to není ideální. Když si vezmeme matky s kočárky nebo slepce, tak áčko uprostřed chodníku je pro ně bariéra,“ řekla mluvčí města Veronika Slámová.