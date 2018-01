Nové jízdní řády komplikují dopravu v Olomouci. Největší problémy hlásí lidé z příměstských částí

Jízdní řády linkové autobusové dopravy v Olomouckém kraji, které platí od 1. ledna, podle olomouckého primátora Antonína Staňka (ČSSD) výrazně zkomplikovaly dopravu obyvatel města i lidí, kteří jezdí z okolních obcí do Olomouce za prací či na úřady. Podle Staňka by se měly vrátit do původní podoby.