Bobr pomáhá krkonošským hasičům. Skáče přes závěje, vyjede sjezdovku a umí i plavat

„Řídí se to pákami, přesně jako tank. Je to trochu kostitřas, ale u hasičů není důležité pohodlí, ale co to auto zvládne,“ říká strojník Hasičského záchranného sboru ve Vrchlabí David Nocar. A Bobr toho umí hodně – šplhá po sjezdovkách, skáče přes závěje, dokonce i plave. Uveze šest mužů se základním vybavením.

„Hlavním úkolem Bobra je co nejrychleji dopravit hasiče na místo události v těžko přístupném terénu, aby mohli začít zachraňovat a odvézt zachráněné lidi do bezpečí,“ popisuje mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

„Hodně se toho odtahá na zádech nebo v rukách, ale Bobra lze naložit i na podvalník nebo může jet do Špindlerova Mlýna po vlastní ose,“ vysvětluje velitel vrchlabské stanice Vratislav Lánský.