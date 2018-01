V dalších obcích na Zlínsku budou muset lidé zabít domácí prasata. Veterináři rozšířili rizikovou oblast

Nemoc pochází ze subsaharské Afriky a jeho původním nositelem je prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata, a ta nakazila další zvěř. Onemocnění se přenáší se vzájemným kontaktem nebo kontaminovaným prostředím. Virus odolává nízkým teplotám a v mraženém mase přežívá i několik let. Naopak vysoké teploty, už kolem šedesáti stupňů, ho spolehlivě ničí.

Do Evropy se nemoc dostala už ve druhé polovině 20. století, v šedesátých letech se s ní potýkali ve Francii a Itálii, v sedmdesátých letech na Maltě a o dekádu později také v Nizozemí a Holandsku. S výjimkou italské Sardinie se tehdy všechna ohniska podařilo díky účinným protinákazovým opatřením zlikvidovat.

Znovu se do Evropy virus vrátil v roce 2007. Přes Gruzii se rozšířil do Ruska, Pobaltí, na Ukrajinu i do Polska a zatím není pod kontrolou. 27. června potvrdili veterináři první případy v Česku.