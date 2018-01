Magistrát chce od Prahy 1 převzít Nemocnici Na Františku. Má obavy o péči

Praha 1 nyní nemocnici nabízí soukromníkům prostřednictvím koncesní smlouvy, která by zajistila stávající nabídku služeb. Firmy mají pro podání nabídek čas do 23. ledna, zájem zatím projevují nejméně čtyři. Jde o společnosti Penta Hospitals, Privamed, AGEL a EUC.

Magistrát má ale o zachování služeb nemocnice obavy, a proto ji chce převzít. „Je to spádové zařízení pro Prahu 1, ale i pro Prahu 7 a já naprosto rozumím tomu, že stejnou jistotu chtějí mít i lidé, kteří v těchto částech Prahy žijí. Zároveň to dává smysl i ze širší perspektivy, protože v současné době nevlastníme žádné zařízení s akutními lůžky,“ uvedla primátorka.

Finální rozhodnutí je nicméně v kompetenci Prahy 1. Její vedení se jednání nebrání, odmítá ale převod nemovitostí nemocnice na magistrát a tendr na provozovatele také rušit nehodlá. Chce počkat do otevírání obálek. Ideální by podle vedení Prahy 1 bylo, aby na nemocnici magistrát, případně i obsluhované městské části finančně přispívaly.

Opozice chce o nemocnici referendum

Režim, ve kterém by nemocnici provozoval soukromník, se nelíbí ani opozici na Praze 1 a politikům z Prahy 7. Zařízení využívá i mnoho jejích obyvatel a podmínky koncese považují za nevýhodné. Opoziční zastupitelé z Prahy 1 proti záměru organizují dokonce místní referendum.

Sběr podpisů začal v úterý před vchodem do nemocnice, pro uspořádání referenda je potřeba 2200 jmen. Pokud by se podařilo referendum prosadit, nemohlo by vedení radnice do jeho konání o dalším osudu nemocnice rozhodnout. Případný plebiscit by se zřejmě uskutečnil společně s komunálními volbami na podzim. Primátorka podobné snahy označila za „předvolební populismus.“