Na Ostravsku mají vzniknout nové skládky uhlí, například v Hrušově. Lidé se bojí znečištění ovzduší

Jedna z takových skládek uhlí, kam by se podle informací České televize mohlo vejít až 300 000 tun materiálu, by mohla vzniknout v Ostravě-Hrušově. Firmě, která zde má skládku zřídit, již podle zjištění redaktorky České televize Markéty Radové úřady ve zkráceném řízení vydaly takzvanou studii EIA, která je potřebná ke stavbě.

„Musíme uhlí nakupovat i ze zámoří, kde se některé regiony občas potýkají s přírodními katastrofami. Proto vznikl záměr vybudovat polní skládku uhlí na 200 000 tun ročně, což je zásoba na dva měsíce, která by byla využita v případě výpadku,“ vysvětlila již dříve mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková. Množství uhlí, které se do huti přiváží, by i s využitím skládky zůstalo stejné jako dosud.

Huť zvažuje dvě varianty skládky: otevřenou a zakrytou. Při otevřené skládce, kterou podnik preferuje, by uhlí pokryla speciálně vytvořená krusta, prášilo by se převážně jen na místě při nakládání a vykládání a skládka by vyprodukovala 7,6 tuny emisí prachu ročně. U zakryté varianty by bylo emisí 16 tun. V halách by totiž muselo být nepřetržité odvětrávání, a dvacetimetrovými komíny by tak šlo do ovzduší více prachu. Navíc by větráky byly hlučné, a to i v noci.

Jako kompenzace huť nabízí odprášení Vysoké pece 3, vysázení několika desítek stromů a častější čištění některých silnic. Opatření by podle zástupců firmy měla zachytit tolik prachu, že se to vyrovná nově vytvořeným emisím.