V létě začne Brno testovat rezidentní parkování. Mimo centrum vzniknou nová parkoviště

Existovat ale bude i druhý – mírnější režim, který bude nejspíš platit v mnoha městských částech, tam budou moci lidé bez omezení parkovat v průběhu celého dne, od večera už ale budou tato parkoviště určená jen pro rezidenty. „Městské části budou, s posvěcením Rady města Brna, navrhovat, v jakých místech a v jakých hodinách to bude zpoplatněno,“ vysvětlil Matěj Hollan.

Městské části by se měly do systému rezidentního parkování zapojit do roku 2021, nové značky do historického centra už ale budou pracovníci brněnských komunikací osazovat v létě. Včetně nových automatů, které akceptují platební karty. „Jejich počet se bude pohybovat jenom na Brně středu v řádu stovek, to znamená zhruba dvě stě padesát automatů, počítáme,“ vyčíslil Aleš Keller.

Od začátku roku je v centru parkovné dražší

Ještě než rezidentní parkování začne platit, zdvojnásobili brněnští radní ceny za stání v devatenácti ulicích historického centra. Nově řidiči platí také v noci a v sobotu odpoledne. Opatření má uvolnit místa na ulicích právě pro auta rezidentů.

Brno vedle zavedení systému rezidentního parkování vytvoří nová místa pro stání aut v parkovacích domech i na takzvaných park and ride parkovištích (P+R). Za 250 milionů korun vzniká asi 200 parkovacích míst v podzemních garážích plánovaného Janáčkova kulturního centra. Hotová mají být ještě letos. „Připravujeme realizaci parkovacího domu v ulici Polní za 20 milionů korun zhruba se 100 místy a parkovacího domu v ulici Skořepka pro 150 parkujících v hodnotě 50 milionů korun,“ řekl generální ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový. Na Polní má být hotovo příští rok, kdy by měla začít stavba na Skořepce.

Vzniknout by měla nová parkoviště P+R

Kromě toho si město nechá zpracovat analýzu 20 míst, kde by mohla vzniknout P+R parkoviště. Lidé by na nich mohli odstavit auto na celý den a do centra za prací nebo obchodů jet městskou hromadnou dopravou. „Takové parkoviště by mohlo být u univerzitního kampusu, v okolí nádraží v Králově Poli, na ulicích Šumavská nebo Purkyňova,“ vyjmenoval náměstek primátora Richard Mrázek (ANO). Parkoviště by se měla začít budovat až příští rok. Brno má nyní jedno parkoviště P+R u hlavního hřbitova. Podle Mrázka o něj ale není velký zájem, protože lidé mohou jet autem až do centra.

V Hodoníně rozhodla o rezidentním parkování petice

Už půl roku funguje rezidentní systém parkování v Hodoníně. Nejdřív ho zkoušeli, od Nového roku systém spustili v ostrém režimu. Pro letošní rok radnice vydala přes 300 rezidentních karet. Zavedení takového způsobu parkování si vymohli sami obyvatelé. „V dnešní době nemáme vůbec problém zaparkovat, můžu říct, že je to vynikající,“ řekl místní obyvatel Václav Galjanič. Za rezidentní kartu zaplatí místní 500 korun ročně. Celkově se tak v Hodoníně parkuje na pěti parkovištích.

Další tři plochy mají volnější režim. „Ve smíšené rezidentní zóně můžou návštěvníci v denní době zaparkovat na základě zaplacení v automatu, v noci tato plocha slouží obyvatelům dané lokality,“ řekl mluvčí Městského úřadu Hodonín Josef Horníček.