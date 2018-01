Mladé hokejisty Dukly vyřadily ze hry příušnice. S nemocí bojuje celé Jihlavsko

Příušnice se šíří hlavně v dětských kolektivech

Nemocných s příušnicemi jsou podle dětských lékařů jen v Jihlavě desítky případů týdně. Od loňského září napočítali krajští hygienici ve městě téměř devadesát nemocných. Jen za poslední dva týdny loňského roku jich přibylo třicet pět, dalších deset lidí onemocnělo od začátku roku. „Příušnice se šíří především kapénkovou infekcí, takže to přenášejí pacienti jeden od druhého blízkým kontaktem. To znamená, že je to nejčastěji v dětském kolektivu,“ vysvětlila dětská lékařka Stanislava Fuňková.